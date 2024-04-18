УАЙЛДЕР: «Если выбирать Фьюри или Усик, то мне легче будет с Александром»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) уверен, что сможет возобновить соперничество с обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО), если победит Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO).

«Я верю, что встречусь с Тайсоном Фьюри в четвертый раз. Вероятно, из них двоих с Усиком мне легче будет с Александром, я никогда не дрался с ним раньше. Стили делают бои, мы никогда не дрались друг с другом, поэтому мы не знаем друг друга, все будет по-другому.

Когда дерешься с кем-то, с кем никогда не дрался раньше, не знаешь, какие сюрпризы могут произойти. Но в конце концов я уважаю всех бойцов, которые переступают через канат, они рискуют своей жизнью ради кого-то другого», – сказал Уайлдер.

Фьюри и Уайлдер ранее дрались трижды. В первом бою была зафиксирована ничью, после чего британец дважды победил досрочно.

Бой Уайлдер – Чжан состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua