«Мы должны быть идеальными». Форвард Лилля считает, что команда не имеет права на ошибку в матче ЛК

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Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид прокомментировал четвертьфинал Лиги конференций против "Астон Виллы".

"Мы должны быть идеальными, не терять свои шансы и создавать моменты. "Астон Вилла" не просто так занимает четвертое место в Премьер-лиге. Я видел их матч с "Арсеналом" (2:0), и он доказывает, насколько эту команду трудно победить. Мы должны использовать даже малейшие шансы".