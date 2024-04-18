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Футбол

«Мы должны быть идеальными». Форвард Лилля считает, что команда не имеет права на ошибку в матче ЛК

Джонатан Дэвид поделился своими эмоциями

"Мы должны быть идеальными". Форвард Лилля считает, что команда не имеет права на ошибку в матче ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид прокомментировал четвертьфинал Лиги конференций против "Астон Виллы".

    "Мы должны быть идеальными, не терять свои шансы и создавать моменты. "Астон Вилла" не просто так занимает четвертое место в Премьер-лиге. Я видел их матч с "Арсеналом" (2:0), и он доказывает, насколько эту команду трудно победить. Мы должны использовать даже малейшие шансы".

    Поединок "Лилль" — "Астон Вилла" состоится 18 апреля. Старт — в 19:45 по киевскому времени.

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