Марта Костюк — о совместной тренировке с Игой Швёнтек: «В Дохе я у нее выиграла, а здесь, в Штутгарте, проиграла без шансов»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о совместной тренировке в Штутгарте с первой ракеткой мира Игой Швёнтек

«Когда мы с Игой тренировались вместе в Дохе, тогда я выиграла. То есть, я выигрывала на протяжении всей тренировки. Не знаю, какой был счет, 5-2 или 6-2. А на тренировке здесь, в Штутгарте, я проиграла без шансов. Мне особенно не понравился конец тренировки.

Ига задает мощный ритм. Когда ты просто играешь, например, с середины и кроссом, то это просто сумасшествие. Во время розыгрышей ритм есть, но он очень быстрый. Ей нравится этот турнир, и вы можете видеть, насколько комфортно она чувствует себя на этих кортах. Что для меня, то это явно не так, и мне не настолько комфортно, потому что я здесь не играла. Я играла здесь только один раз, много лет назад. Мне нужно просто привыкнуть к условиям.

Ига играет очень быстро. Я думаю, что во время тренировки почти так же быстро, как и в матче, но есть разница в другом. Например, очень отличается то, насколько она сосредоточена. Во время турнира вы можете видеть, как каждое очко она воспринимает так, будто оно самое важное. Это большая разница. Это не сильно меняет ее игру, однако какие-то мелочи все же есть. Я думаю, что она более раскованная на тренировках. Например, она может делать больше невынужденных ошибок, она может больше пробивать, потому что у нее есть пространство для этого, потому что это тренировка.

Но в нашем последнем матче в Индиан-Уэллс мне было нелегко. Мне не так просто оценивать эту игру, потому что тогда я была просто мертва, у меня не было сил. Я старалась, но не смогла. Очевидно, что сейчас она сильнейшая теннисистка в мире, поэтому у вас ничего не получится, если в день матча у вас был просто тяжёлый день. Вы действительно должны быть на высоте.

Так что мне очень нравится тренироваться с ней, потому что ты играешь против лучшей теннисистки в мире. Это здорово. Это хорошо», — рассказала Марта Костюк.

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