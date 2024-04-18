Переигровки в Кубке Англии будут отменены

Футбольная ассоциация Англии договорилась с Премьер-лигой о новом шестилетнем соглашении. Согласно этому договору со следующего сезона в Кубке Англии отменят переигровку.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изменения обусловлены увеличением количества игр в турнирах под эгидой УЕФА. Финал Кубка будет проводиться в предпоследние выходные сезона АПЛ.

Также отмечается, что все раунды Кубка Англии будут сыграны в выходные. Матчи будут начинаться в середине августа после трехнедельного летнего перерыва вместо более короткого периода отдыха зимой. Решение было принято на основе «экспертных советов медицинских и технических департаментов».

<iframe width="500" height="632" style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEmirate sFACup%2Fposts%2Fpfbid0uTcES1yMrfwcT1GTYyc8e8tAVShwcWwYh ;show_text=true&width=500" scrolling=" no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии. Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, встретится с Манчестер Сити.

Поединки запланированы на 20 и 21 апреля. Финал турнира состоится 25 мая на Уэмбли в Лондоне.

Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал победу над Ливерпулем на пути к полуфиналу соревнований, а Михаил Мудрик помог Лестеру.

champion.com.ua