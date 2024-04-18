Расселл: Важно обратить внимание на свои недоработки

Перед Гран При Китая обоим гонщикам Mercedes задали один и тот же вопрос: как они реагируют на сложившуюся ситуацию, ведь команда явно уступает не только Red Bull Racing и Ferrari, но после четырёх этапов сезона у неё в два с лишним раза меньше очков, чем у McLaren. Aston Martin тоже вполне может её опередить уже в этот уик-энд, если более удачно выступит на трассе в Шанхае.

Ответ Льюиса Хэмилтона мы уже приводили, а вот что сказал его напарник.

Джордж Расселл: «Думаю, важнее всего самому обратить внимание на собственные недоработки прежде чем это сделают другие. Каждый из нас должен сосредоточиться на решении собственных задач, на ликвидации своих слабых мест.

Понятно, что гонщик должен добиваться за рулём машины максимально возможных скоростей, но также обязан помогать команде искать правильное направление доработки машины, и мы продолжаем интенсивно работать на симуляторе, стараясь разобраться, что нам помешало в предыдущий уик-энд, и что можно было сделать лучше.

Важно понять, как действовать сейчас, но также определиться с более долгосрочными планами и понять, что необходимо изменить. Гонщик всегда может внести в общее дело более существенный вклад, ведь именно он взаимодействует с техникой, но способы более полно использовать потенциал машины мы ищем вместе с инженерами, анализируя поведение шин и занимаясь оптимизацией настроек. А стратегию общего развития вы определяете уже вместе со всей командой».

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