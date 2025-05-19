Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на возвращение на ринг легенды бокса Мэнни Пакьяо.

«Пакьяо не победит Барриоса. Я не буду говорить, что сам факт возвращения Пакьяо – это позор и трагедия для бокса. Я просто не могу поверить, что ты не выходишь на ринг целых пять лет, а потом звонишь в организацию, просишь, чтобы они поставили тебя на пятое место для титульного боя. Как они вообще могли его включить в рейтинг?», – сказал Хирн.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua