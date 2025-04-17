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Футбол

УЕФА назвала лучших игроков полуфинальных матчей Лиги Чемпионов среды

УЕФА назвала лучших игроков полуфинальных матчей Лиги Чемпионов среды

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    • УЕФА назвала лучших игроков полуфинальных матчей Лиги Чемпионов среды.

    В матче между "Реалом" и "Арсеналом" лучшим игроком матча признали Деклана Райса. Для полузащитника это вторая награда подряд.

    Игрок отдал два ключевых паса, сделал 96% точных передач и заблокировал один удар.

    В противостоянии между "Интером" и "Баварией" лучшим оказался Лаутаро Мартинес. Футболист отметился голом.

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    • Напомним, что "Арсенал" обыграл "Реал" со счётом 2:1 (5:1 по сумме двух матчей), "Интер" сыграл вничью с "Баварией" (2:2).

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