Промоутер Джошуа назвал серьезное испытание для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем бое реванш между чемпионами мира в супертяжелом весе Александром Усика и Даниэлем Дюбуа.

«Меня не удивит, если реванш Усика и Дюбуа пройдет на Уэмбли.

Для Усика бой с Дюбуа – это возможность во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Да, Александр уже побеждал Даниэля, но это будет очень сложный бой для него, посмотрите на форму британца и его импульс. Дюбуа станет серьезным испытанием для Усика», – сказал Хирн.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua