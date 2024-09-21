Энтони ДЖОШУА: «Я – гладиатор, я чувствую запах крови»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Боксер Энтони Джошуа уверен, что его рано списывать со счетов и он остается одним из топовых представителей супертяжелого веса. Сегодня вечером состоится бой против Даниэля Дюбуа.

«Я не тот, кого можно назвать воином в своем цветочном саду. Я – воин на поле битвы, я все еще гладиатор. И чувствую запах крови. И тем, кто любит кровь, битву и славу, я покажу шоу. Готов показать все это людям на стадионе».

«Полностью готов и иду третий раз становиться чемпионом супертяжелого веса», – сказал Джошуа.

Боксеры будут драться за титул IBF, который сделал вакантным Александр Усик.

У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу

sport.ua