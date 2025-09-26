Матчи украинок на турнире WTA 1000 в Пекине 27 сентября

27 сентября в Пекине продолжится борьба на турнире WTA 1000. Украинские теннисистки настроены на серьезные сражения в одиночном и парном разрядах, и их матчи обещают быть зрелищными. В этот день на корте выйдут три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Ястремская и Костюк в одиночке

Даяна Ястремская, сеяная под 29-м номером, в первом круге одиночного турнира встретится с бразильянкой Джессикой Бузас Манейро. Поединок пройдет на корте №4 и начнется не ранее 06:00 по местному времени. Ястремская, как и её соперница, настроена на победу, ведь обе стремятся продвинуться как можно дальше в турнире.

Марта Костюк, занимая 23-е место в мировом рейтинге, сыграет против Эллы Зайдель. Этот матч пройдет на корте №3 и начнется не ранее 09:00. Костюк, показывающая стабильную форму в этом сезоне, будет бороться за выход в следующий раунд.

Киченок в паре с Перес

В парном разряде Людмила Киченок и Эллен Перес начнут борьбу с дуэтом Жаклин Кристиан и Лейлой Фернандес. Матч в первом круге состоится на корте №5 и начнется не ранее 06:00. В этом противостоянии украинка с австралийкой постараются продемонстрировать хорошую игру и занять место в следующем раунде.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть игру Ястремской – Манейро.