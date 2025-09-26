Ястремская – Бузас Манейро: прогноз и где смотреть WTA 1000

27 сентября 2025 года на теннисном турнире WTA 1000 в Пекине состоится поединок между украинкой Даяной Ястремской (WTA 31) и испанкой Джессикой Бузас Манейро (WTA 48). Для обеих теннисисток это будет важная встреча на пути к продолжению борьбы за титул. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч начнется в 06:00 по киевскому времени. Трансляцию матча в Украине проводит стриминговая платформа Setanta. Это удобный способ следить за игрой, не выходя из дома, ведь сервис предлагает качественное видео и подробные комментарии. Также трансляция будет доступна на официальном Youtube-канале Setanta.

Даяна Ястремская: нестабильность, но высокий потенциал

Украинская теннисистка в этом сезоне демонстрирует игру с переменным успехом. В этом году ей удалось победить, например, Коко Гауфф, но и уступать она может даже игрокам, которые по рейтингу находятся значительно ниже. Ястремская дважды выходила в финалы в Линце и Ноттингеме, но обе встречи закончились поражениями. В последней своей встрече на Открытом чемпионате США Даяна уступила Анастасии Павлюченковой в трех сетах — 7:6, 6:7, 4:6.

На харде Ястремская выиграла 15 из 25 матчей, что вполне достойный показатель, однако важно отметить, что в Пекине в прошлом году она не смогла пройти второй круг, уступив аргентинке Подороске. Важно, как она справится с акклиматизацией в Китае — это может стать решающим фактором для её дальнейшего успеха. В случае победы в этом матче, Даяна сыграет против победителя пары Чжу — Андреева.

Джессика Бузас Манейро: медленное восстановление формы

Испанка в этом сезоне началась не слишком удачно, но постепенно улучшала свою игру. Одним из её лучших достижений стало достижение четвертого круга на Уимблдоне, а также выход в четвертьфинал в Монреале и Цинциннати. В последнем матче на Кубке Билли Джин Кинг против Марты Костюк Бузас Манейро проиграла в двух сетах — 6:7, 2:6.

Однако в первом круге Пекина Джессика продемонстрировала отличную форму, уверенно победив румынку Кристиан Жаклин — 6:4, 6:0. Испанка не допустила ни одного брейка, что свидетельствует о стабильности её подачи в этой встрече.

Личные встречи

Теннисистки встречались лишь однажды, и этот поединок состоялся в третьем круге Уимблдона. Тогда Джессика Бузас Манейро выиграла в трех сетах — 6:1, 2:6, 6:3. Ястремская, безусловно, будет настроена на реванш и постарается использовать этот опыт для улучшения своей игры в предстоящем поединке.

Прогноз на матч

Букмекеры не выделяют явного фаворита в этом поединке, что связано с непредсказуемостью обеих теннисисток. В своей лучшей форме Ястремская должна обыгрывать Бузас Манейро, тем более что у неё есть мотив — реванш за неудачное поражение в Уимблдоне. Я бы поставил на чистую победу украинской теннисистки с коэффициентом 1,9.

