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Футбол

Трубин в финале! Бенфика – Брага 3:0. Обзор матча и видео голов

И реванш удался, и сухой матч

Трубин в финале! Бенфика – Брага 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Бенфика" и "Брага" встречались во втором полуфинале Кубка португальской лиги.

    Зрелищности добавляло то, что команды на выходных уже встречались и "Брага" тогда победила.

    "Бенфика" сняла все вопросы в первом тайме. Дубль Ди Марии и гол Альваро Фернандеса сделали счёт почти разгромным. 10 ударов, с которых 4 в створ – так атаковали номинальные хозяева.

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    • "Брага" нанесла удар лишь во втором тайме и тот мимо ворот. "Бенфика" ударила дважды в створ ворот. Один мяч залетел, но судьи увидели положение вне игры. К тому же, "Брага" осталась в меньшинстве – 19-летний Норо получил красную карточку через 5 минут после выхода

    Сухой матч Анатолия Трубина и выход "Бенфики" в финал. 11 января она встретится со "Спортингом".

    Кубок португальской лиги. 1/2 финала, Лейрия

    Бенфика – Брага 3:0

    Голы: Ди Мария (27, 37), Фернандес (28)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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