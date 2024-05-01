Парма досрочно вернулась в Серию А

Парма за два тура до завершения итальянской Серии B гарантировала себе выход в Серию А.

Команда возглавляет турнирную таблицу с 74 очками в активе. Венеция, расположившаяся на 3-й строчке, отстает на 7 очков. Именно их поражение в 36 туре позволило Парме досрочно выйти в элитный дивизион чемпионата Италии. чемпионате. Напомним, что в 2018 году Парма также возвращалась в Серию А после банкротства.

В ноябре 2023-го Парма вылетела на стадии 1/8 финала Кубка Италии в серии послематчевых пенальти с Фиорентиной.

< Высочайшим достижением "крестоносцев" во внутреннем чемпионате является серебро сезона-1996/1997. Также Парма выигрывала Кубок обладателей кубков 1993 и Суперкубок УЕФА того же года и дважды Кубок УЕФА (1995, 1999).

champion.com.ua