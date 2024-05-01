Мадрид. Алькарас впервые за три года проиграл на домашнем «Мастерсе», Синнер досрочно покинул турнир

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании известны первые четвертьфиналисты

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублёв (-, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2) 4:6, 6:3, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Янник Синнер (Италия, 1) отказ

Карлос Алькарас второй раз сыграл против Андрея Рублева и впервые ему проиграл. Испанский теннисист проиграл на кортах в Мадриде впервые с 2021 года, когда дебютировал на этих соревнованиях (уступил тогда Рафаэлю Надалю). Напомним, что Карлос Алькарас перед турниром в Мадриде не выступал в течении месяца из-за проблем с правой рукой.

Янник Синнер объявил, что не сможет сыграть в четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима из-за травмы бедра. Канадский теннисист сыграет в полуфинале с победителем матча Даниил Медведев — Иржи Легечка. Оже-Альяссим третий раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР 1000 и будет бороться за свой дебютный финал. Это будет его первый полуфинал на турнирах этой категории с октября 2022 года и первый на грунте.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua