Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории.

Первую строчку рейтинга занял легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, общий заработок которого оценивается в 400 миллионов долларов. На 100 млн меньше заработал культовый хевивейтер Джордж Форман, а топ-3 списка закрыл мексиканская звезда бокса Канело Альверес, состояние которого оценивается в 250 млн.

Украинский боксер Александр Усик также присутствует в списке. После реванша с Тайсоном Фьюри общая сумма заработанных средств Усика составила 165 миллионов долларов. Александр разместился на шестой позиции, опередив Тайсона Фьюри (146 млн).

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

Рейтинг самых богатых боксеров в истории от GiveMeSport

sport.ua