Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Суперзвездный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO, назвал своих любимых боксеров.

«Мне нравятся многие боксеры – Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис. Но Александр Усик… он очень классный боксер, я эму про это сказал», – сообщил Сауль Альварес.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua