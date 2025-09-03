Иван Демиденко покинул Эпицентр

Дебютант Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Иваном Демиденко. Для болельщиков это стало неожиданной новостью, ведь игрок активно участвовал в матчах и помогал команде на старте сезона. Сообщение появилось в официальной пресс-службе клуба. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«ФК „Эпицентр“ благодарит Ивана за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

По официальной информации, контракт с 23-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон. При этом причины такого решения не уточняются, что только подогревает интерес к ситуации.

В сезоне 2024/2025 годов Иван Демиденко сыграл восемь поединков в составе «Эпицентра». За это время он отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами, внося весомый вклад в атакующие действия команды. Несмотря на неплохую статистику, его сотрудничество с клубом оказалось недолгим.

