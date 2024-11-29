Пиастри: Mercedes будут сильны и в Катаре

Оскар Пиастри поделился прогнозами на предстоящий уик-энд – гонщик McLaren надеется, что в Катаре они с Ландо Норрисом смогут претендовать на победный дубль.

Оскар Пиастри: «Этот год меня многому научил, и от дебютного сезона он отличался, например, тем, что мне удалось добиться значительного прогресса в плане работы с резиной, да и с гоночным темпом в целом дела обстоят намного лучше.

По-прежнему надо кое-что улучшить, в том числе квалификации в этом году мне удавалось проводить не так уж хорошо, и во многих гонках я сам себе усложнял жизнь.

Пожалуй, это главное отличие от дебютного сезона, когда мне ещё надо было ликвидировать некоторые пробелы в гоночной подготовке. В общем, я многому научился, и само по себе участие в борьбе за Кубок конструкторов даёт очень полезный опыт. Надеюсь, в следующем году мы сможем вступить в спор за главные трофеи с самого начала чемпионата».

Погодные условия в Катаре оказались совсем не такими жаркими, как год назад, хотя, конечно, там не так холодно, как было в Лас-Вегасе. Оскара Пиастри спросили, как это может сказаться на поведении машины McLaren, ведь в минувший уик-энд ни он, ни его напарник, Ландо Норрис, даже не претендовали на места в первой тройке.

«Нас не так уж сильно тревожит, что тут сейчас прохладно, – ответил австралийский гонщик. – Что касается Вегаса, то если попытаться спроектировать гоночную трассу специально под нашу машину, то она не будет похожа на это городское кольцо. В общем, погодные условия не вызывают у меня особой тревоги, и будем надеяться, что конфигурация трассы в Катаре хорошо подойдёт нашей машине.

Но я думаю, что Mercedes вновь будут сильны, тем более что и такие погодные условия должны их устроить. Чего можно ожидать от Ferrari и Red Bull, ещё предстоит посмотреть, но я вполне уверен, что мы будем конкурентоспособны вне зависимости от условий.

Как минимум я не сомневаюсь в нашей способности сохранить лидерство в Кубке конструкторов, а если мы сможем нарастить преимущество, это тем более будет неплохо».

Также Пиастри задали вопрос, есть ли у него право соперничать на трассе с напарником, ведь спор за титул уже завершён, и чемпионом мира стал Макс Ферстаппен?

«Да, хотя мы не собираемся делать ничего такого, что может сказаться на шансах нашей команды выиграть Кубок конструкторов, – заверил он. – В общем, тот из нас, кто будет быстрее, тот и финиширует впереди. Мы можем свободно бороться между собой, и остаётся лишь надеяться, что мы будем сражаться за два первых места!»

Источник