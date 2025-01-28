Цунода: В роли лидера я готов помочь команде

Гонщик RB Юки Цунода считает, что справится с ролью лидера команды в предстоящем сезоне…

Юки Цунода: «Опыт прошлых лет мне очень поможет. Сейчас я гораздо лучше контролирую ситуацию, общение по радио с командой, обеспечиваю хорошую обратную связь. Я чувствую себя лидером команды, и в этой роли готов помочь команде определить направление дальнейшего развития. Этот фактор, а также мои действия на трассе, повлияют на многое, в том числе на результаты.

Я доволен своими выступлениями, что придаёт мне дополнительную уверенность перед каждой гонкой, позволяя команде выступать лучше. Я не считаю, что уже выступаю на 100% своих возможностей, но знаю, что буду прогрессировать с каждой гонкой, и продолжу прибавлять в предстоящем сезоне».

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