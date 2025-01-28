Сакраменто с Лэнем обыграл Бруклин, Юта без Михайлюка уступила Милуоки в НБА

Вклад Алексея в победу минимален – один подбор за менее чем пять минут на площажке

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на 28 января состоялись 12 матчей.

Сакраменто с украинским центровым Алексеем Лэнем добился выездной победы над Бруклином — 96:110. Украинец провел на площадке менее пяти минут, совершил один подбор (в нападении), а еще записал в свой пассив один фол и одну потерю.

Главный аутсайдер Западной конференции Юта дома уступила одному из лидеров Востока — Милуоки (110:125). Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появился.

Из других матчей следует отметить победу Хьюстона в Бостоне, триумф Майами над Орландо в овертайме, победу Лейкерс над Шарлотт и разгром, который Нью-Йорк учинил Мемфису. В своих конференциях продолжают лидировать Оклахома и Кливленд, Сакраменто занимает 10-е место на Западе.

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс — Детройт Пистонс — 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24)

Шарлотт Хорнетс — Лос-Анджелес Лейкерс 107:112 (19:39, 32:20, 26:27, 30:26)

Бостон Селтикс — Хьюстон Рокетс — 112:114 (27:31, 25:23, 37:31, 23:29)

Бруклин Нетс — Сакраменто Кингз — 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30)

Торонто Рэпторз — Нью-Орлеан Пеликанс — 113:104 (25:20, 31:20, 18:35, 39:29)

Майами Хит — Орландо Мэджик — 125:119 OT (27:29, 28:30, 24:29, 29:20, 8:8, 9:3)

Нью-Йорк Никс — Мемфис Гриззлис — 143:106 (34:31, 26:21, 42:32, 41:22)

Миннесота Тимбервулвз — Атланта Хокс — 100:92 (28:20, 32:23, 20:31, 20:18)

Чикаго Буллз — Денвер Наггетс — 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25)

Даллас Мэверикс — Вашингтон Уизардс — 130:108 (42:16, 31:27, 28:33, 29:32)

Юта Джаз — Милуоки Бакс — 110:125 (26:35, 33:33, 21:32, 30:25)

Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс — 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31)

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