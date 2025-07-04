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Ястремская победила россиянку на Уимблдоне
Теннис

Ястремская вырвала победу у россиянки во втором круге Уимблдона

Даяна Ястремская вырвала победу у россиянки Захаровой во втором круге Уимблдона-2025. Матч завершился со счётом 5:7, 7:5, 7:6(8).

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сотворила настоящий спортивный подвиг во втором круге Уимблдона-2025, одержав волевую победу над «нейтральной» спортсменкой из России Анастасией Захаровой. Матч, прошедший 3 июля на травяных кортах Лондона, стал одним из самых драматичных в турнире: Ястремская оказалась в шаге от вылета, но сумела полностью изменить ход игры. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Итоговый счёт поединка — 5:7, 7:5, 7:6(8) — говорит сам за себя. На протяжении почти трёх часов борьбы Даяна демонстрировала невероятную стойкость, а в решающем тай-брейке спасла матч, выиграв его со счётом 10:8.

«Это был очень напряжённый матч. Я просто сказала себе: играй до последнего мяча. Я горжусь тем, как сражалась», — прокомментировала свою победу Ястремская после матча.

Отметим, что ранее спортсменки между собой не встречались. Захарова, находящаяся на 95-й позиции в мировом рейтинге, прошла квалификацию, а Ястремская занимает 42-е место в рейтинге WTA. В следующем раунде украинка сразится с победительницей пары София Кенин (США, 28) — Джессика Бузас Манейро (Испания, 62).

Этот матч стал уже вторым громким успехом Ястремской на Уимблдоне-2025. В первом раунде она сенсационно выбила вторую ракетку мира — американку Коко Гофф, что стало главным сюрпризом стартового этапа турнира.

Ястремская победила россиянку на Уимблдоне

Украинки уверенно держатся на кортах Лондона. До второго круга также дошла Элина Свитолина (13), обыграв белорусскую теннисистку Александру Саснович (107). К сожалению, Юлия Стародубцева уступила на этом этапе россиянке Людмиле Самсоновой (19) и завершила своё выступление.

Соревнования продолжаются, и украинские болельщики с нетерпением ждут следующих матчей своих фавориток.

Напомним, мы также писали о том, как Алькарас прошёл в третий раунд Уимблдона.

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