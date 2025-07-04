Ястремская победила россиянку на Уимблдоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сотворила настоящий спортивный подвиг во втором круге Уимблдона-2025, одержав волевую победу над «нейтральной» спортсменкой из России Анастасией Захаровой. Матч, прошедший 3 июля на травяных кортах Лондона, стал одним из самых драматичных в турнире: Ястремская оказалась в шаге от вылета, но сумела полностью изменить ход игры. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Итоговый счёт поединка — 5:7, 7:5, 7:6(8) — говорит сам за себя. На протяжении почти трёх часов борьбы Даяна демонстрировала невероятную стойкость, а в решающем тай-брейке спасла матч, выиграв его со счётом 10:8.

«Это был очень напряжённый матч. Я просто сказала себе: играй до последнего мяча. Я горжусь тем, как сражалась», — прокомментировала свою победу Ястремская после матча.

Отметим, что ранее спортсменки между собой не встречались. Захарова, находящаяся на 95-й позиции в мировом рейтинге, прошла квалификацию, а Ястремская занимает 42-е место в рейтинге WTA. В следующем раунде украинка сразится с победительницей пары София Кенин (США, 28) — Джессика Бузас Манейро (Испания, 62).

Этот матч стал уже вторым громким успехом Ястремской на Уимблдоне-2025. В первом раунде она сенсационно выбила вторую ракетку мира — американку Коко Гофф, что стало главным сюрпризом стартового этапа турнира.

Украинки уверенно держатся на кортах Лондона. До второго круга также дошла Элина Свитолина (13), обыграв белорусскую теннисистку Александру Саснович (107). К сожалению, Юлия Стародубцева уступила на этом этапе россиянке Людмиле Самсоновой (19) и завершила своё выступление.

Соревнования продолжаются, и украинские болельщики с нетерпением ждут следующих матчей своих фавориток.

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