Крак: Прошлый сезон был лучшим в карьере Ферстаппена

Майк Крак, гоночный директор, а в недавнем прошлом руководитель команды Aston Martin, считает, что сезон 2024 года был лучшим в карьере Макса Ферстаппена, поскольку чемпиону мира пришлось столкнуться с серьёзными сложностями, но он их успешно преодолевал.

«Возможно, минувший сезон был его лучшим на нашей памяти, ведь он стал чемпионом, хотя у Red Bull Racing была проблемная машина, – сказал Крак в интервью RacingNews365. – Было видно, с какими серьёзными сложностями временами сталкивался Серхио Перес, поскольку, по-моему, RB20 была даже не второй и не третьей по скорости.

Но Макс показывал великолепный пример пилотирования, и его чемпионские качества проявлялись как раз тогда, когда начинались настоящие трудности. Мы не раз видели, как после тяжёлых тренировок ему удавалось добиться перелома ситуации в квалификации, и думали: «Вот это да! Как это возможно? Ещё вчера у этой команды были очень серьёзные проблемы!»

Должен признать, что в Бразилии мы увидели, на что способен такой гонщик. Четырёхкратными чемпионами не становятся те, кто просто нарезает круги. Тем более, в прошлом году мы видели, насколько трудно пришлось и ему, и его команде. Остаётся только снять шляпу перед ним за его достижения. Если честно, я им восхищаюсь.

Если вспомнить Гран При Бразилии, то даже на залитой дождём трассе было не так уж много обгонов, но Ферстаппен просто прорвался через пелотон и опередил всех почти на полминуты. Мы увидели подлинный шедевр. Очень приятно видеть в Формуле 1 примеры столь высокого мастерства пилотирования.

Надо сказать, что некоторым чемпионам присущи некие особые качества, которые проявляются не каждый год, но иногда мы видим и такие примеры…»

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