Марта Костюк в купальнике: эффектные кадры с отдыха в Черногории

Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась с подписчиками новыми фото из своего отпуска



После выступления на Уимблдоне, где украинка потерпела поражение уже в первом раунде от словенки Вероники Эрьявец, Марта отправилась на отдых в Черногорию. В своем Instagram теннисистка опубликовала серию снимков с пляжного релакса, в том числе в купальнике.

“Один из тех золотых дней до того, как сезон снова наберет обороты”, – подписала пост Марта Костюк.

На этой неделе Марта пока не заявлена ни на один турнир – она планирует вернуться на корт уже во время американской хардовой серии. Ее первым стартом будут соревнования WTA 500 в Вашингтоне. На этой неделе Марта Костюк занимает 27-е место в рейтинге WTA.











btu.org.ua