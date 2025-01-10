Не Усик. Боб Арум назвал самого опасного боксера в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Андерсон

Влиятельный промоутер и руководитель компании Top Rank Боб Арум назвал имя самого опасного боксера современности в супертяжелом весе. Функционер отметил силу перспективного американца Джареда Андерсона (17–1, 15 КО):

«Я не собираюсь менять свое мнение. Джаред – самый опасный боксер в современном супертяжелом весе. В этом году я ожидаю от него мести за его поражение. Вы даже не представляете, какое шоу мы готовим для болельщиков в театре MSG», – сказал Арум.

Андерсон проведет следующий бой в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) – его соперником станет малоизвестный представитель Греции Марио Коллиас (12–3–1, 10 КО). В предыдущем поединке Джаред неожиданно проиграл Мартину Баколе (21–1, 16 КО, ДР Конго) – был нокаутирован в пятом раунде.

В главном событии предстоящего шоу титульный поединок проведут чемпион по версии WBO Денис Беринчик (12–0, 8 КО, Украина) и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО, США).

sport.ua