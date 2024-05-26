Гаэль Монфис: «Если бы я не играл на Ролан Гаррос, врач давал бы мне меньше лекарств»

Французский теннисист после болезни готовится к выступлению на домашнем «мэйджоре»

«Я счастлив вернуться сюда на Открытый чемпионат Франции. Это очень приятно. Это волшебно. Физически я чувствую себя лучше. У меня была, не знаю, как это назвать… Простуда [грипп]. Но она медленно, но верно проходит. Если бы я не играл на Ролан Гаррос, то сейчас лежал в постели? Если бы я не играл, то врач давал бы мне меньше лекарств. Поэтому я думаю, что я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы играть на корте. Сейчас это последний турнир на грунте перед Олимпийскими играми, если я попаду на Олимпиаду. Поэтому я попытаюсь хорошо выступить на этом турнире. Это нелегкий период для меня, потому что я чувствую себя не очень хорошо, и покрытие дается мне не так легко, но именно здесь я получаю наибольшее удовольствие. Это привилегия – играть эти последние турниры».

По результатам жеребьевки соперником Гаэля Монфиса в первом круге стал бразилец Тьягу Зайбот Вилд.

«Что ж, это будет трудный матч. Сложность состоит в том, что я не знаю, что сказать… Он очень хороший игрок. Сложно что-то сказать, потому что мы все такие вежливые… Конечно, я попробую подчеркнуть его хороший послужной список, потому что он, конечно, хороший игрок. Я просто надеюсь хорошо сыграть со своей стороны, и что у нас получится увлекательный матч. Я хочу, чтобы нам было весело, и если мне удастся выиграть, это будет хорошо для меня, а если я проиграю, что ж, это будет менее круто, и я буду ждать, когда состоятся Олимпийские игры».

btu.org.ua