WEC: После дисквалификации Ferrari с поула стартует Porsche

В этот уик-энд в Спа проходит третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, и лучшее время по итогам вчерашней квалификации показал экипаж гиперкара Ferrari 499P, выступающий под №50. Антонио Фуоко проехал круг по бельгийской трассе быстрее всех, однако затем его результат был аннулирован.

В комментарии команды Ferrari AF Corse говорится следующее: «После технической инспекции, проведённой после квалификации в Спа, гиперкар Ferrari 499P №50 был лишён поула и начнёт гонку с 19-й позиции. Выяснилось, что машина примерно на 1 кг легче минимального веса, установленного регламентом».

Также приводится объяснение, как такое могло произойти: «После столкновения с другой машиной во время третьей тренировки на гиперкаре №50 пришлось поменять заднюю часть, был установлен новый компонент, что и привело к весовому несоответствию, выявленному в пятницу вечером».

После дисквалификации Ferrari c поула в сегодняшней гонке стартует машина №5 команды Porsche Penske Motorsport. Её гонщик Мэтт Кэмпбелл проехал круг в Спа за 2 мин. 03,107 секунды. Рядом с Porsche 963 из первого ряда 6-часовую гонку начнёт гиперкар Cadillac №2.

Кстати, по такой же причине, т.е. из-за недовеса спорткара McLaren, был аннулирован 2-й результат экипажа №95 команды United Autosports в классе LMGT3, и в итоге он стартует с самой последней позиции.

А лучший результат среди экипажей, выступающих на гиперкарах Ferrari, показало трио, в состав которого входит Роберт Шварцман, Роберт Кубица и китайский гонщик Йифей Йе: их гиперкар №83 команды AF Corse стартует с 8-й позиции.

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