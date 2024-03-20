Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) сравнил силу удара Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO) и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«Деонтей, безусловно, бьет сильнее. Нганну – мощный панчер, но меня не беспокоил ни один из его ударов. Он не был таким уж динамитом, что каждый раз, когда он попадал в меня, я шатался. Всего один удар по затылку, и все. Уайлдер по-прежнему бьет сильнее всех, с кем я когда-либо выходил на ринг», – сказал Тайсон.

Отметим, что Фьюри победил Нганну по очкам раздельным решением судей, побывав в нокдауне. С Уайлдером Тайсон дрался трижды, в первом бою была зафиксирована ничья, второй и третий британец выиграл досрочно, но при этом четыре раза за три поединка побывал на канвасе.

sport.ua