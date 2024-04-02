PBC. Сергей Богачук и Брайан Мендоса

В Лас-Вегасе в ночь на 31 марта состоится бой с участием украинского боксера.

Украинский боксер Сергей Богачук (23–1, 23 КО) проведет поединок против Брайана Мендосы из США (22–3, 16 KO) за временный титул по версии WBC в первом среднем весе..

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Ранее планировалось, что Богачук встретится с Себастьяном Фундорой из США (20–1–1) за полноценный титул WBC, но за 12 дней до шоу произошли изменения.

У австралийца Тима Цзю (24–0, 17 KO) сменился соперник. Кит Турман из США отказался от боя травмы бицепса, и на его замену пригласили Фундору. Тот согласился выйти на коротком уведомлении, и полноценный пояс WBC теперь разыграют Цзю и Фундора.

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Где смотреть онлайн бой Сергей Богачук – Брайан Мендоса

Поединок будет транслироваться на Prime Video PPV.

Бой украинца начнется 31 марта примерно в 02:00 по киевскому времени.

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