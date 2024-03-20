Русский новичок помогает «Миннесоте» биться за плей-офф. А Капризов забивает уже пять матчей подряд

Капризов забил за «Миннесоту» пятый матч подряд

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports «Уайлд» обыграли «Анахайм» и улучшили положение в таблице.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Хартман — 18 (Фолиньо, Болди), 20:35 — 0:1. Меррилл — 4 (Годро, Хуснутдинов), 21:56 — 0:2. Капризов — 36 (бол., Хартман, Болди), 31:50 — 0:3. Луккини — 2 (Бекман), 53:03 — 0:4.

Вратари: Гибсон — Густавссон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (6+10+11) — 32 (9+9+14).

Наши: Минтюков (25.04/3/0) — Капризов (20.41/5/0), Хуснутдинов (13.48/1/+1).

20 марта. Анахайм. Honda Center.

Отъезд Марата Хуснутдинова в НХЛ оставался делом времени. «Миннесота» в 2020 году приметила талантливого нападающего под 37-м номером драфта. Тем временем на родине сильнейшего центра своего года перехватил СКА. В составе армейцев Хуснутдинов прошел путь от любви до ненависти и повторил путь многих задрафтованных россиян, которые смотрели в сторону Северной Америки и отказывались оставаться в клубе на долгий срок. Достаточно напомнить, что в «Миннесоту» Хуснутдинов уезжал уже из «Сочи», где провел большую часть сезона-2023/24.

«Уайлд», конечно, следили, как их проспект развивается в России, и вряд ли были довольны карьерой Хуснутдинова в СКА. После удачного прошлого сезона, когда Марат набрал 41 (11+30) очко и взлетел в топ-6 бомбардиров команды, нынешний чемпионат форвард начал неважно. Все это наложилось на желание отправиться в «Миннесоту». Вот и получилось, что Хуснутдинова, которого не так давно выбирали капитаном СКА, пристроили в «Сочи». В клубе-аутсайдере Марат не сыграл так, как ожидалось. Хандра, накрывшая форварда в Санкт-Петербурге, перенеслась на новый клуб. Хуснутдинов не стал полноценным лидером «Сочи», хотя получал тренерское доверие.

На фоне этого отъезд в Северную Америку после окончания регулярки в России многие посчитали поспешным. Мы привыкли, что чаще всего наши игроки переходят в НХЛ после успешных сезонов в КХЛ. Такой путь считается наиболее рациональным и на первых этапах дает больше уверенности в том, что получится закрепиться за океаном. Хуснутдинов поступил иначе — и, кажется, не ошибся. «Уайлд» сразу определили 21-летнего форварда в основной состав, воздержавшись от командировки в фарм-клуб. Марат потренировался с командой и быстро дебютировал в НХЛ. В третьем матче за «Миннесоту» нападающий отметился первым очком в лиге.

Смелым решение «Уайлд» ввести россиянина в основу выглядело еще и потому, что команда остается в гонке за плей-офф на «Западе». После сегодняшней победы над «Анахаймом» «Миннесота» приблизилась к «Вегасу» на расстоянии трех очков. Впереди еще 13 матчей — остаются хорошие шансы выиграть место в вайлд-кард. Видимо, неочевидным ходом главный тренер Джон Хайнс пытался освежить состав. Еще до приезда Марата генменеджер «Дикарей» Билл Герин отмечал полезные качества Хуснутдинова (скорость, цепкость) и назвал его игроком, который может помочь команде здесь и сейчас. Форвард дебютировал в НХЛ 15 марта против «Анахайма», а в повторной игре с «Дакс» сделал первый ассист за новую команду.

Хайнс определил Хуснутдинова в центр третьего звена, выбрав в партнеры крупного вингера Маркуса Фолиньо и Мэйсона Шоу. Их тройка организовала важный второй гол в матче. Марат идеально выиграл вбрасывание, откинул шайбу назад, ее обработал Фолиньо, а защитник Джон Меррилл идеально попал в дальний угол. Обратите внимание, как россиянин сразу после точки отправился закрывать обзор вратарю Джону Гибсону. И пусть Хуснутдинов не наделен богатырскими габаритами, помешать вратарю разглядеть момент броска ему все-таки удалось.

Не ушел без гола Кирилл Капризов. Лидер «Уайлд» забил в пятой игре кряду. «Миннесота» добыла важную победу. Последние результаты команды вселяют оптимизм в борьбу за плей-офф. «Дикари» набирают очки восемь матчей подряд, шесть из них закончились победами. Такая «Миннесота» вполне может вытеснить из зоны плей-офф «Вегас» и устроить мини-сенсацию, когда действующий обладатель Кубка Стэнли закончит сезон по итогам регулярки.

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