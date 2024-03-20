В Williams пользовались Excel для создания машины

Год назад Джеймс Ваулз возглавил команду Williams и сразу же начал перестройку рабочих процессов внутри команды. Британский специалист рассказал, что в прошлом разработку и модернизацию машины тормозил тот факт, что инженерам приходилось пользоваться не современным специализированным ПО, а таблицами в Excel для учёта около 20 тысяч отдельных компонентов и деталей, из которых состоит машина Формулы 1.

Джеймс Ваулз: «Таблица в Excel мне показалась какой-то шуткой – в ней невозможно ориентироваться и обновлять. Возьмём, к примеру, переднее антикрыло. Оно состоит из четырёхсот отдельных компонентов. И когда мы говорим, что нам нужно одно переднее антикрыло, мы подразумеваем, что его необходимо собрать из огромного количества металлических и карбоновых компонентов.

Для этого нужно зайти в систему и заказать сборку антикрыла. Когда приходится отслеживать сотни тысяч компонентов, перемещающихся по сборочной базе, таблица Excel становится бесполезной.

Мы должны понимать, где находится каждый из этих отдельных компонентов, сколько времени потребуется, прежде чем он будет изготовлен, сколько времени потребуется, прежде чем он пройдёт проверку качества. Если возникли какие-то проблемы с проверкой, нужно ли переделывать его.

Как только мы переходим на тот уровень сложности, на котором находится современная Формула 1, таблица в Excel рушится. И мы находились в подобной ситуации. Теперь наши процессы более системные и структурированные, но всё равно и близко не так хороши, как должны быть».

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