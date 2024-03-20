Букмекеры назвали фаворита матча Босния и Герцеговина – Украина

Наиболее вероятным итоговым счетом считается 1:1.
Фото — УАФ
Сборная Украины будет фаворитом в матче против Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.
Об этом говорят коэффициенты букмекеров.
Наиболее вероятным счетом основного времени считают ничью – 1:1.
Коэффициенты на общий проход
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Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «Белино Поле» в боснийском городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Победитель игры в финале плей-офф сыграет против триумфатора пары Израиль – Исландия. Завершающий поединок квалификации состоится во вторник, 26 марта.
Босния и Герцеговина — Украина: анонс и прогноз матча полуфинала плей-офф квалификации Евро-2024