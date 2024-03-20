Прометей разгромил Раплу в ЛЭБЛ, набрав более 100 очков

Команда Ронена Гинзбурга занимает второе место в регулярном чемпионате

Прометей разгромил эстонскую Раплу в регулярном чемпионате Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге — 102:61.

Команда Ронена Гинзбурга завладела инициативой с первых минут и до большого перерыва создала комфортный перевес +25 очков. Эстонская команда на время выровняла игру в третьей четверти, но далее Прометей вновь увеличил преимущество, набрав в итоге более 100 очков.

В составе украинского клуба 40 очков набрал Рональд Марч, установив индивидуальный рекорд результативности сезона для команды. Свыше десяти очков добыли Ди Джей Кеннеди, Таи Одиасе и Вячеслав Бобров.

Прометей занимает второе место в ЛЭБЛ, одержав 24 победы при четырех поражениях. В следующем матче команда Гинзбурга сыграет с Пярну 23 марта.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Рапла — Прометей — 61:102 (13:30, 17:25, 19:21, 12:26)

Прометей: Агада (2), Марч (40), Лукашов (8), Кеннеди (17 + 5 передач), Одиасе (11 + 7 подборов), Балвин (6 + 13 подборов + 4 передачи), Ткаченко (2), Сидоров (2 + 5 передач), Бобров (14)

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