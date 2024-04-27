Фрозиноне разгромил Салернитану и отправил ее в Серию Б

Фрозиноне обыграл Салернитану в матче 34 тура итальянской Серии А по футболу сезона-2023/24.

Игра завершилась со счетом 3:0.

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Победа позволила хозяевам набрать 31 очко в турнирной таблице чемпионата и покинуть зону вылета. Салернитана осталась на последнем месте с 15 баллами в активе и потеряла математические шансы остаться в высшем итальянском дивизионе.

Чемпионат Италии по футболу — Серия А 34 тур, 26 апреля

Фрозиноне — Салернитана 3:0 (2:0)

< Голы: 1:0 — 10 Суле, 2:0 — 25 Брешианини, 3:0 — 85 Дзортеа

Напомним, в пределах 33 тура лиги Фрозиноне сыграл вничью с Торино, а Салернитана дома уступила Фиорентине.

Раньше мы сообщали, что Удинезе объявил о подписании контракта с тренером Фабио Каннаваро.

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