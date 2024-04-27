Мадрид. Калинина и Ястремская не смогли победить в первом круге

Украинские теннисистки проиграли на старте турнира WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Хезер Уотсон/Сюй Ифань (Великобритания/Китай) 2:6, 3:6

Калинина и Ястремская сыграли вместе на втором турнире в этом году. В марте они одержали две победы на турнире WTA 1000 в Майами и дошли до четвертьфинала.

Напомним, что сегодня Ангелина Калинина проиграла в своём первом матче в одиночном разряде. Даяна Ястремская завтра проведёт матч третьего круга против Коко Гауфф.

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