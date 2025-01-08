НБА. Юта без Михайлюка уступила Атланте, Майами победил Голден Стэйт

Лейкерс потерпели фиаско в матче с Далласом
В ночь на 8 января состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Юта Джаз потерпела поражение в противостоянии с Атлантой Хокс — 121:124. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появлялся.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардз — Хьюстон Рокетс — 112:135 (30:20, 25:27, 24:40, 33:38)
Шарлотт Хорнетс — Финикс Санз — 115:104 (22:29, 37:17, 29:37, 27:21)
Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс — 118:97 (24:27, 31:23, 34:26, 29:21)
Нью-Орлеан Пеликанс — Миннесота Тимбервулвз — 97:104 (33:34, 21:20, 21:29, 22:21)
Юта Джаз — Атланта Хокс — 121:124 (32:36, 30:29, 27:28, 32:31)
Голден Стэйт Уорриорз — Майами Хит — 98:114 (23:29, 25:32, 30:23, 20:30)
Денвер Наггетс — Бостон Селтикс — 106:118 (25:37, 32:20, 26:31, 23:30)