НБА. Юта без Михайлюка уступила Атланте, Майами победил Голден Стэйт

Лейкерс потерпели фиаско в матче с Далласом

В ночь на 8 января состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела поражение в противостоянии с Атлантой Хокс — 121:124. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появлялся.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Хьюстон Рокетс — 112:135 (30:20, 25:27, 24:40, 33:38)

Шарлотт Хорнетс — Финикс Санз — 115:104 (22:29, 37:17, 29:37, 27:21)

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс — 118:97 (24:27, 31:23, 34:26, 29:21)

Нью-Орлеан Пеликанс — Миннесота Тимбервулвз — 97:104 (33:34, 21:20, 21:29, 22:21)

Юта Джаз — Атланта Хокс — 121:124 (32:36, 30:29, 27:28, 32:31)

Голден Стэйт Уорриорз — Майами Хит — 98:114 (23:29, 25:32, 30:23, 20:30)

Денвер Наггетс — Бостон Селтикс — 106:118 (25:37, 32:20, 26:31, 23:30)

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