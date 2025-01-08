«Я насчитал другое». Нельсон не согласился с решением реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Билли Нельсон, тренер Мартина Баколе, высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я насчитал другое, чем судьи, считаю, что должна была быть ничья. Мы увидели очень близкий бой, никто из них не доминировал. Извините, но я не согласен с результатом. Многие говорят, что Тайсона ограбили… бой был действительно очень близким», – сказал Нельсон.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua