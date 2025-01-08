Окленд. Монфис в двух сетах победил сеяного игрока и вышел в четвертьфинал

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл второй матч на турнире АТР 250 в Окленде



Окленд, Новая Зеландия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, 9) 6:1, 7:6(5)

Теннисисты сыграли друг с другом третий раз и третью победу одержал в этом противостоянии француз. Монфис подал 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки, сделал два брейка и отыграл единственный брейк-поинт соперника.

38-летний Гаэль Монфис стал самым возрастным участником 1/4 финала в истории турнира в Окленде. Всего для француза это будет 118-й четвертьфинал на уровне АТР-тура за карьеру и первый с июня прошлого года (Истбурн).

За место в полуфинале Монфис сыграет против “лаки лузера” Факундо Диаса Акосты из Аргентины.

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