Анталия (M15). Белинский и Орлов стали чемпионами в парном разряде

Украинские теннисисты выиграли титул на турнире ITF в Анталии

Вячеслав Белинский и Владислав Орлов, посеянные под третьим номером, в финальном матче одержали победу над швейцарско-немецким дуэтом Дарио Хубером и Якобом Кахуном — 6:1, 6:3.

Путь к победе:

R16: Бьяджо Граматикополо/Пиюс Вайтекунас (Италия/Литва) 6:2, 6:2

QF: Петр Брунцлик/Мика Брунольд (Чехия/Швейцария) 6:1, 6:4

SF: Факундо Хуарес/Андреа Пикьоне (Италия, 2) 5:7, 6:4, 10-1

FR: Дарио Хубер/Якоб Кахун (Швейцария/Германия) 6:1, 6:3

Белинский и Орлов провели второй совместный турнир. На предыдущей неделе они дошли до полуфинала также на соревнованиях в Анталии. Для Вячеслава данный парный титул стал шестым за время выступлений в ITF-туре, а в Владислав выиграл свой 15-й трофей в парном разряде.

btu.org.ua