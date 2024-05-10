Рим. Швёнтек продлила свою победную серию, Кербер разгромила Кудерметову на пути в третий круг

На турнире WTA 1000 в столице Италии завершился третий игровой день

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахтан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Бернарда Пера (США, Q) 6:0, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США, 31) 6:3, 6:2

Анжелик Кербер (Германи, SR) — Вероника Кудерметова (-, 17) 6:3, 6:0

Александра Саснович (-, Q) — Екатерина Александрова (-, 14) 6:0, 6:1

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 12) — Ван Синьюй (Китай) 4:6, 6:3, 6:4

Мэдисон Кис (США, 18) — Камила Осорио (Колумбия) 6:0, 4:6, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния, 28) — Бренда Фругвиртова (Чехия, Q) 7:5, 6:0

Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Ана Богдан (Румыния) 6:2, 3:6, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) — Магдалена Френх (Польша) 6:3, 6:3

Жаклин Кристиан (Румыния, LL) — Элина Аванесян (-) 5:7, 6:2, 6:2

Паула Бадоса (Испания, SR) — Эмма Наварро (США, 21) 1:6, 6:4, 6:2

Диана Шнайдер (-) — Людмила Самсонова (-, 15) 6:1, 6:3

Дарья Касаткина (-, 10) — Татьяна Мария (Германия) 7:5, 6:1

Наоми Осака (Япония, SR) — Марта Костюк (Украина, 19) 6:3, 6:2

Линда Носкова (Чехия, 29) — Лукреция Стефанини (Италия, WC) 6:3, 7:6(1)

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Шелби Роджерс (США, SR) 6:2, 6:0

Ига Швёнтек выиграла седьмой матч подряд. Напомним, что на прошлой неделе полька стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Мадриде. В третьем круге Швёнтек встретится с Юлией Путинцевой, с которой уже играла в этом году в четвёртом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс и одержала победу.

Анжелик Кербер во второй раз в этом году обыграла Кудерметову. В марте теннисистки встречались в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Беатрис Аддад Мая взяла реванш у Ван Синьюй за поражение в феврале на турнире WTA 1000 в Дохе и одержала третью победу в четырёх матчах против китаянки на уровне Тура. Дальше бразильянка сыграет против Мэдисон Кис, которую обыграла в конце прошлого сезона на турнире WTA Elite Trophy.

Пары соперниц в третьем круге (верхняя половина сетки): Швёнтек — Путинцева, Кербер — Саснович, Аддад Мая — Кис, Кырстя — Вондроушова, Гауфф — Кристиан, Бадоса — Шнайдер, Касаткина — Осака, Носкова — Чжэн.

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