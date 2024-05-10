В Имоле надеются сохранить Гран При и после 2025 года

Автодром в Имоле, который с 1988 года носит имена Энцо и Дино Феррари, готовится в 31-й раз принять этап чемпионата мира – с 17-го по 19 мая там пройдёт Гран При Эмилии-Романьи.

В прошлом году эта гонка не состоялась из-за наводнения, от которого пострадали регионы севера Италии, но сейчас ничто не должно помешать гастролям Формулы 1, и в Имоле к ним готовились особенно тщательно.

Накануне там прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему событию. Мэр Имолы Марко Паньери заявил: «После прошлого года, очень тяжёлого для наших краёв, мы вновь принимаем этот исторический Гран При, что демонстрирует нашу силу. Город полностью готов, и в преддверии этого события мы сделали серьёзные инвестиции и организовали много различных инициатив. Это возможность продолжить отдавать дань памяти Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны, двух замечательных гонщиков…»

Контракт автодрома в Имоле с Liberty Media на проведение этапа чемпионата мира истекает в следующем году, и Анджело Стикки Дамиани, президент национального автоклуба ACI, подчеркнул, что переговоры о продлении этих договорённостей уже идут.

«Разумеется, это уже обсуждается с Формулой 1, хотя понятно, что ситуация сложная, – заявил он. – Но надежда есть, и мы продолжим работать, чтобы гонка состоялась и в 2026 году. Это стало бы следующим небольшим шагом вперёд, однако всё будет зависеть о того, что будет происходить в Европе в следующие два-три года.

Календарь чемпионата меняется, есть ряд новых стран-кандидатов, а это значит, что какие-то автодромы, принимающие гонки сейчас, находятся в зоне риска. И это прежде всего относится к европейским трассам. Но мы должны сопротивляться. Стефано Доменикали проводил и проводит отличную работу, мы должны быть благодарны ему, потому что нам было непросто сохранить место Имолы в чемпионате после пандемии, но то, что нам удалось тогда, останется в истории: автодром уже принял три Гран При, и все это признают. Национальный автоклуб Италии сделает всё, что в его силах».

Стефано Боначчини, президент региона Эмилия-Романья, также выразил уверенность, что Автодром имени Энцо и Дино Феррари продолжит принимать гонку Формулы 1 и в будущем: «Когда мы заговорили о возвращении этапа в Имоле в календарь чемпионата, нам сказали, что это невозможно. Когда мы захотели, чтобы по нашей территории проходили начальные этапы Tour de France, нам говорили, что не стоит и пытаться, потому что это невозможно (30 июня 2024 года второй этап велогонки пройдёт через Имолу). Будьте уверены, что и Гран При Формулы 1 останется здесь».

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