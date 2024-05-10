Ничушкин повторил рекорд по количеству игр с голами со старта плей-офф НХЛ

Валерий Ничушкин (справа). Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом во втором матче серии против «Далласа» (3:5) во втором раунде плей-офф НХЛ.

Ничушкин отличился в третьем периоде, забросив третью шайбу своей команды.

В активе 29-летнего россиянина уже 9 шайб в 7 матчах Кубка Стэнли. Ничушкин повторил рекорд Пэта Лафонтейна, который в 1992 году отличился голами в каждом из 7 стартовых матчей «Баффало» в плей-офф.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч состоится 12 мая.

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