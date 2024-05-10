Экс-соперник Усика предсказал финал боя украинца с Тайсоном Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Беллью рассказал, чего ждет от боя действующего чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

«Работа, которую Усик проделал против Гассиева в россии, была абсолютно феноменальной. Он не пропустил ни одного удара – это то, что он способен совершить, когда выходит в ринг.

Усик адаптируется к каждому стилю, с которым он сталкивается. Тайсон может создать некоторые проблемы на ранней стадии поединка из-за своих габаритов, но, в конце концов, Усик адаптируется, приспособится и будет контролировать ход боя. Он победит единогласным решением судей», – заявил Беллью, который в ноябре 2018 года проиграл Усику нокаутом, после чего завершил свою карьеру.

Бой Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая.

Ранее легенда хэвивейта назвал задачу Александра Усика на бой с Тайсоном Фьюри.

sport.ua