Прогноз на матч Ястремская – Павлюченкова на US Open 2025

25 августа на Открытом чемпионате США состоится встреча в 1/64 финала между украинской теннисисткой Даяной Ястремской (WTA 32) и россиянкой Анастасией Павлюченковой (WTA 44). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить канал Eurosport и платформа MEGOGO.

Даяна Ястремская: перспективы и форма на US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, хотя и проводит не самый яркий сезон, демонстрирует стабильные результаты. В этом году у нее были финалы на турнирах в Линце и Ноттингеме. Ястремская, которой сейчас 25 лет, продолжает развиваться и обладает потенциалом для дальнейших успехов.

На последнем турнире в Цинциннати она одержала победу в трех сетах над болгаркой Томовой, однако не смогла выйти на матч против Гауфф из-за интоксикации, вызванной принятием сильных антибиотиков. На US Open Ястремская никогда не выходила за пределы третьего круга, но если она будет в оптимальной форме, улучшить свой результат вполне возможно. В текущем сезоне у украинской теннисистки 15 побед в 24 матчах на харде.

Анастасия Павлюченкова: опыт и вызовы

Анастасия Павлюченкова, несмотря на свой статус ветерана, продолжает участвовать в крупных турнирах, но ее карьера близится к завершению. В этом году она дважды достигала четвертьфиналов на мейджорах — в Австралии и на Уимблдоне, а также добиралась до полуфинала в Истборне. Однако стоит отметить, что Павлюченкова находится на серии из четырех поражений подряд и сейчас не в лучшей форме.

Последний матч она проиграла хорватке Анте Ружич на турнире в Монтеррее с результатом 6:7, 1:6. В этом сезоне Павлюченкова выиграла только 5 матчей из 13 на харде. Несмотря на опыт и достижения, пик карьеры спортсменки, скорее всего, позади.

Личные встречи и прогноз на матч

Теннисистки играли между собой только один раз — в 2019 году на турнире в Осаке, где победу одержала Павлюченкова (6:3, 6:1).

Прогноз на предстоящий матч достаточно сложен, так как обе теннисистки могут показывать хороший теннис в своем лучшем состоянии. Несмотря на небольшой перевес Павлюченковой в их личных встречах, в текущей форме Ястремская выглядит более сильной. Мы ожидаем сложный матч, но рискнем поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом 1.63 по мнению букмекерских компаний.

Напомним, мы также писали о том, что турнир в Линце в следующем сезоне сменит дату и покрытие.