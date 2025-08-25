Боттас и Перес отклонили предложение Alpine

Гоночный мир в отсутствии официальных новостей из стана Cadillac продолжает обсуждать слухи о возможном составе команды в следующем сезоне.

Возможно, уже в предстоящий уик-энд в Зандфорте будет объявлено о контрактах Валттери Боттаса и Серхио Переса, но консультант Cadillac Марио Андретти призвал верить только тому, что сообщает команда.

Тем не менее, появилось ещё одно косвенное подтверждение, что за Cadillac в 2026 году будут выступать Боттас и Перес. По информации ESPN, обоим гонщикам поступало предложение от Alpine подписать контракт на следующий сезон, и они оба его отклонили.

Источник