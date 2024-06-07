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Баскетбол

«У нас будуть дуже та дуже серйозні до вас питання». Волочай звернувся до Михайлюка

«У нас будуть дуже та дуже серйозні до вас питання». Волочай звернувся до Михайлюка

Під час подкасту Волочай прокоментував те, що Святослав Михайлюк не нагадує світу про війну в Україну через пресу та соцмережі.

«Я зараз на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Сьогодні ввечері тут буде стрибати Ярослава Магучіх в своїй кваліфікації, Юрій Левченко і т.д. І я вже тут в мікст-зоні попрацював, поспілкувався з українськими атлетами/атлетками і багато хто з них, не багато хто, а всі говорять в першу чергу про результат : «Я пробігла, стрибнула бла-бла-бла», а потім говорять, що їх місія тут, це нагадувати світу про війну в Україні. Так ось, пане Святослав Михайлюк, ви у фіналі НБА і у вас є увага преси. Ви точно є у мікст-зони. У вас точно збільшується кількість підписників в Інстаграмі. Пане Михайлюк, а знаю, що ви чи почуєте це, або вам передадуть, будь ласка, ви в фіналі НБА і якщо ви цю можливість не реалізуєте так, як її повинен реалізовувати українець, я не говорю про українського спортсмена, то тоді у нас будуть дуже та дуже серйозні до вас питання» – сказав Віталій.

Подкаст можна подивитися тут.

Фото: Ютуб SportHub, Yahoo Sports

ua.tribuna.com

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