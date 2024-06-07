«У нас будуть дуже та дуже серйозні до вас питання». Волочай звернувся до Михайлюка

Під час подкасту Волочай прокоментував те, що Святослав Михайлюк не нагадує світу про війну в Україну через пресу та соцмережі.

«Я зараз на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Сьогодні ввечері тут буде стрибати Ярослава Магучіх в своїй кваліфікації, Юрій Левченко і т.д. І я вже тут в мікст-зоні попрацював, поспілкувався з українськими атлетами/атлетками і багато хто з них, не багато хто, а всі говорять в першу чергу про результат : «Я пробігла, стрибнула бла-бла-бла», а потім говорять, що їх місія тут, це нагадувати світу про війну в Україні. Так ось, пане Святослав Михайлюк, ви у фіналі НБА і у вас є увага преси. Ви точно є у мікст-зони. У вас точно збільшується кількість підписників в Інстаграмі. Пане Михайлюк, а знаю, що ви чи почуєте це, або вам передадуть, будь ласка, ви в фіналі НБА і якщо ви цю можливість не реалізуєте так, як її повинен реалізовувати українець, я не говорю про українського спортсмена, то тоді у нас будуть дуже та дуже серйозні до вас питання» – сказав Віталій.

Подкаст можна подивитися тут.

Фото: Ютуб SportHub, Yahoo Sports

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