Тренер «Флориды» Иванов рассказал, как играть против Кучерова и забивать Василевскому

Тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов в интервью «СЭ» рассказал, как «Пантерз» действовали в серии плей-офф первого раунда против лидеров «Тампы» (4-1) — Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

— Как Морис просил играть против Никиты Кучерова?

— Все это знают, но не все могут сделать. Главное — не дать ему возможность получить пространство. Никита создает остроту именно на нем. Когда все время играешь с Кучеровым близко, ему уже сложнее. Он очень хорошо видит поле, но при плотном хоккее у него часто идут потери. Работали как раз в этом направлении.

— Скажите как специалист по катанию — оно ведь у Кучерова не кажется каким-то особенным.

— Не кажется. Но оно почему-то всех соперников замораживает. Он всегда грамотно выбирает позицию и оказывается на свободном льду, в своей стихии. Никита очень устойчив, хорошо держит всю ширину движения ног, за счет этого имеет возможность движения в разные стороны. Мы все это учитывали.

— У Кучерова изначально был не такой физический потенциал от природы, как у Коннора Макдэвида, Нэйтана Маккиннона, — не случайно его выбрали на драфте не под первым номером, как их, а в конце второго раунда. За счет чего он так прокачался?

— За счет того, что был в такой среде, которая дала ему возможность расти. За счет конкуренции и работы над собой. Ты видишь, какие вокруг игроки, и должен соответствовать их уровню. А он их еще и превзошел.

— А куда вы бросали Андрею Василевскому? Есть ли у него слабые места, которые использовали?

— Задача номер один — закрыть ему обзор. Он — один из самых высоких вратарей в лиге. И была поставлена задача стоять не близко к нему, а чуть подальше, потому что если ты стоишь вплотную, то он с высоты своего роста все видит. А вот если располагаться немного повыше, то за счет объема обзор оказывается закрыт. Наш тренер вратарей на собрании проанализировал все эти моменты и поставил ребятам задачу.

Василевский классно работает внизу и позиционно. Большинство голов, которые он пропускает, идут именно за счет того, что он не видит, откуда бросок. Открытые броски против него практически бесполезны.

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