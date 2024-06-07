Видео: Ферстаппен выиграл гонку до начала уик-энда

Гоночный уик-энд Гран При Канады только начинается, а на счету Макса Ферстаппена уже есть победа.

Дело в том, что команды Red Bull Racing и RB приняли участие в гонке на безмоторных транспортных средствах, внешне напоминающих банки из-за под известного газированного напитка. В соревнованиях приняли участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Даниэль Риккардо и Юки Цунода.

Суть гонки заключалась в том, чтобы быстрее остальных спуститься вниз по импровизированной трассе, и Макс Ферстаппен в этом преуспел. Судя по ролику, больше всего радости от гонки получил не победитель, а Даниэль Риккардо, который в итоге оказался вторым. Серхио и Юки разделили почётное третье место.

Источник