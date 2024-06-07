Штутгарт. Урсу попал в квалификацию турнира ATP и впервые сыграет против теннисиста топ-100

Третья ракетка Украины Вадим Урсу будет бороться за место в основной сетке турнира ATP 250

Штутгарт, Германия • 10-16 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Вадим Урсу, занимающий 339-е место в рейтинге АТР, попал в квалификацию соревнований АТР в Штутгарте из альтернативного списка. В первом раунде отборочной сетки украинец сыграет против лидера посева 66-й ракетки мира Джованни Мпетши Перрикара из Франции, который перед Ролан Гаррос выиграл свой дебютный титул АТР на грунтовом турнире в Лионе.

Для украинского теннисиста это будет второй матч на уровне АТР-тура — в феврале 2020 года он сыграл в квалификации турнира АТР 250 в Сантьяго, где проиграл словаку Мартину Клижану, не взяв ни одного гейма. Также Вадим Урсу впервые сыграет против теннисиста топ-100.

btu.org.ua