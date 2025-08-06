Прошел жребий WTA-1000 в Цинциннати: жребий украинок

6 августа состоялась жеребьевка большого хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Украину на этом турнире в одиночном разряде будут представлять четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Элина Свитолина получила десятый номер посева и начнёт своё выступление со второго круга. Ее первой соперницей станет победительница матча Алиша Паркс – Барбора Крейчикова.

Марта Костюк, которая не смогла доиграть поединок 1/4 финала в Монреале из-за травмы запястья, посеяна под 25-м номером. Она пропустит первый раунд и в своем стартовом матче встретится либо с Татьяной Марией, либо с теннисисткой, преодолевшей квалификацию.

Даяна Ястремская с 32-м номером посева начнёт с 1/32 финала. Ее первой оппоненткой будет либо Энн Ли, либо квалифайер.

Юлия Стародубцева в первом круге встретится с квалифайером.

Матчи основной сетки соревнований в Цинциннати стартуют 7 августа. Первой сеяной и действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

В турнире примет участие легендарная Винус Уильямс, которой организаторы предоставили wild card. В 1/64 финала она выйдет на корт против Джессики Бузас Манейро.

С первого раунда в Цинциннати должны стартовать Виктория Мбоко и Наоми Осака, которые в данный момент находятся в Монреале и в ночь на 7 августа проведут полуфинальные матчи. На старте Цинциннати они сыграют либо с квалифайером, либо с лаки-лузером. Если Мбоко и Осака выйдут в финал Монреаля, они получат пропуск в первый круг.

