Виктория Мбоко – Елена Рыбакина: Прогноз на матч WTA

В ночь на 7 августа 2025 года в Монреале состоится полуфинальный матч турнира WTA 1000 между Викторией Мбоко (WTA 85) и Еленой Рыбакиной (WTA 12). Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на сайте sportplus.live. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Виктория Мбоко

Канадская теннисистка, Виктория Мбоко, является восходящей звездой мирового тенниса. В текущем сезоне она выиграла пять турниров ITF, и, что важно, не теряется на топ-уровне. Выход в полуфинал турнира такого уровня — уже значительное достижение для неё.

На турнире в Монреале Мбоко начала с победы над австралийкой Кимберли Биррелл — 7:5, 6:3, затем прошла опытную американку Софию Кенин — 6:2, 6:3. Единственную партию на турнире она отдала чешке Боузковой — 1:6, 6:3, 6:0. Далее она одержала одну из самых ценных побед, обыграв вторую ракетку мира, Коко Гауфф — 6:1, 6:4. В четвертьфинале Мбоко одолела испанку Джессику Бузас Манейро — 6:4, 6:2.

Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана, Елена Рыбакина, стремится вернуться на прежний уровень, когда она была претендентом на победу в любом турнире. Выход в полуфинал турнира в Монреале — хорошее достижение, но для неё этого явно недостаточно. Если Рыбакина выиграет турнир, она сможет подняться на восьмую строчку мирового рейтинга.

В Монреале Рыбакина начала с победы во втором круге, обыграв американку Хейли Баптист — 6:4, 6:3, а затем победила румынку Кристиан Жаклин — 6:0, 7:6. Трудной была встреча с Даяной Ястремской, где Рыбакина смогла победить в трех сетах — 5:7, 6:2, 7:5. В четвертьфинале она вела 6:1, 2:1 против Марты Костюк, но украинка снялась с матча из-за травмы запястья.

Личные встречи

Теннисистки встречались между собой всего один раз, и эта встреча состоялась примерно две недели назад. Тогда Рыбакина одержала победу в двух сетах — 6:3, 7:5.

Прогноз

Хотя Рыбакина в этом поединке является небольшим фаворитом, Мбоко показала, насколько она может быть опасна. Канадская публика будет активно поддерживать свою соотечественницу, и психологическое преимущество будет на стороне Рыбакиной, ведь она недавно выиграла их очную встречу. Однако Мбоко вполне может оказать достойное сопротивление.

